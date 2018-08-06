При землетрясении в Индонезии погибли более 90 человек
05:13, 6 августа 2018
Надежный источник
По крайней мере 91 человек погиб и еще сотни получили ранения в результате землетрясения на острове Ломбок в Индонезии, сообщает Reuters.
Подземный толчок магнитудой 6,9 произошел днем 5 августа. Вслед за ним национальное агентство метеорологии, климатологии и геофизики зафиксировало еще более 120 повторных толчков. Землетрясение также ощущалось на соседнем острове Бали. Сразу после первого подземного толчка была объявлена угроза цунами, но затем это предупреждение было отменено.
В результате подземных толчков разрушены сотни жилых домов. По прогнозам властей, число жертв землетрясения может увеличиться.
С острова начата эвакуация иностранных туристов.
Неделю назад, 29 июля, на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,4, в результате которого погибли 17 человек и сотни получили ранения.
Сборник
Наши партнерские материалы
партнерский материал
Объясните нормальным языком, металлолом — это вообще что? И что с ним делают?
9 карточек