При землетрясении в Индонезии погибли более 90 человек

По крайней мере 91 человек погиб и еще сотни получили ранения в результате землетрясения на острове Ломбок в Индонезии, сообщает Reuters.

Подземный толчок магнитудой 6,9 произошел днем 5 августа. Вслед за ним национальное агентство метеорологии, климатологии и геофизики зафиксировало еще более 120 повторных толчков. Землетрясение также ощущалось на соседнем острове Бали. Сразу после первого подземного толчка была объявлена угроза цунами, но затем это предупреждение было отменено.

В результате подземных толчков разрушены сотни жилых домов. По прогнозам властей, число жертв землетрясения может увеличиться.

С острова начата эвакуация иностранных туристов.