Минтранс обяжет авиакомпании платить пассажирам до 400 долларов за овербукинг
Минтранс планирует ввести компенсацию для пассажиров, не попавшим на рейс из-за овербукинга. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в авиационной отрасли.
Предварительно компенсация составит 200-400 долларов на международных рейсах и 8-20 тысяч рублей на внутренних. Кроме того, пассажиру должны будут немедленно вернуть деньги за билет или предоставить другое удобное время вылета. Также ему предложат дополнительные бонусы, например, повышение класса обслуживания в самолете или оплату номера в гостинице.
Минтранс планирует ввести компенсацию за овербукинг до конца 2018 года.
Крупные штрафные санкции в пользу государства к авиакомпаниям применяться не будут, поскольку эта мера могла бы привести к росту цен на авиабилеты.