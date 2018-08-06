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Минтранс обяжет авиакомпании платить пассажирам до 400 долларов за овербукинг

Известия
09:29, 6 августа 2018
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Минтранс планирует ввести компенсацию для пассажиров, не попавшим на рейс из-за овербукинга. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в авиационной отрасли.

Предварительно компенсация составит 200-400 долларов на международных рейсах и 8-20 тысяч рублей на внутренних. Кроме того, пассажиру должны будут немедленно вернуть деньги за билет или предоставить другое удобное время вылета. Также ему предложат дополнительные бонусы, например, повышение класса обслуживания в самолете или оплату номера в гостинице. 

Минтранс планирует ввести компенсацию за овербукинг до конца 2018 года.

Крупные штрафные санкции в пользу государства к авиакомпаниям применяться не будут, поскольку эта мера могла бы привести к росту цен на авиабилеты. 

Известия
В России овербукинг запрещен, но авиакомпании его все равно практикуют, за что получают штрафы. Сейчас размер и форму компенсации пассажирам за овербукинг определяют сами перевозчики, иногда ее могут вообще не платить.

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