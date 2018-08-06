Минтранс обяжет авиакомпании платить пассажирам до 400 долларов за овербукинг

Минтранс планирует ввести компенсацию для пассажиров, не попавшим на рейс из-за . Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в авиационной отрасли.

Предварительно компенсация составит 200-400 долларов на международных рейсах и 8-20 тысяч рублей на внутренних. Кроме того, пассажиру должны будут немедленно вернуть деньги за билет или предоставить другое удобное время вылета. Также ему предложат дополнительные бонусы, например, повышение класса обслуживания в самолете или оплату номера в гостинице.

Минтранс планирует ввести компенсацию за овербукинг до конца 2018 года.