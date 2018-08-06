ФБР задержало четверых россиян по подозрению в отмывании денег

Агенты ФБР задержали четверых россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. Об этом сообщило консульство России в Нью-Йорке.

Задержания проводились в период с 1 по 3 августа. Пока неясно, как они связаны между собой.