ФБР задержало четверых россиян по подозрению в отмывании денег
Агенты ФБР задержали четверых россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. Об этом сообщило консульство России в Нью-Йорке.
Задержания проводились в период с 1 по 3 августа. Пока неясно, как они связаны между собой.
Один из них был арестован в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк, двое, как выяснилось позже из информации Федерального бюро тюрем, находятся в Лос-Анджелесе, местонахождение четвертого выясняем. Держим ситуацию на особом контроле.