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ФБР задержало четверых россиян по подозрению в отмывании денег

Консульство России в Нью-Йорке
16:24, 6 августа 2018
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Агенты ФБР задержали четверых россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. Об этом сообщило консульство России в Нью-Йорке.

Задержания проводились в период с 1 по 3 августа. Пока неясно, как они связаны между собой.

Один из них был арестован в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк, двое, как выяснилось позже из информации Федерального бюро тюрем, находятся в Лос-Анджелесе, местонахождение четвертого выясняем. Держим ситуацию на особом контроле.

Консульство России в Нью-Йорке
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