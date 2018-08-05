Зритель «Нашествия» погиб от удара током

Интерфакс
10:57, 5 августа 2018
Надежный источник

На музыкальном фестивале «Нашествие» в Тверской области от удара током погиб один из зрителей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«Посетитель с флагом зацепил электропровод и погиб от удара током», — сказал собеседник агентства. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщило издание Tverigrad.ru, инцидент произошел 4 августа в фан-зоне фестиваля.

Обновление. Организаторы фестиваля заявили, что на территории фестиваля не происходило никаких «серьезных происшествий, тем более с погибшими». По некоторым данным, несчастный случай произошел за пределами площадки — у автомобильной парковки № 2.
Фестиваль «Нашествие» проходит в Большом Завидово с 3 по 5 августа. По данным организаторов, на мероприятии ожидается не менее 200 тысяч зрителей.
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