Зритель «Нашествия» погиб от удара током

На музыкальном фестивале «Нашествие» в Тверской области от удара током погиб один из зрителей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«Посетитель с флагом зацепил электропровод и погиб от удара током», — сказал собеседник агентства. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщило издание Tverigrad.ru, инцидент произошел 4 августа в фан-зоне фестиваля.

Обновление. Организаторы фестиваля заявили, что на территории фестиваля не происходило никаких «серьезных происшествий, тем более с погибшими». По некоторым данным, несчастный случай произошел за пределами площадки — у автомобильной парковки № 2.