В швейцарских Альпах разбился самолет с туристами. Погибли 20 человек

Reuters
12:52, 5 августа 2018
Надежный источник

Небольшой самолет JU-52 HB-HOT авиакомпании JU-Air разбился в швейцарских Альпах, сообщает Reuters.

На борту самолета находились 17 пассажиров и трое членов экипажа. По данным местных СМИ, все они погибли.

Авиакатастрофа произошла 4 августа в кантоне Граубюнден. Самолет направлялся из Локарно в Дюбендорф.

До выяснения причин крушения JU-52 HB-HOT авиакомпания отменила все полеты самолетов данного типа.

«Команда JU-Air глубоко опечалена трагедией, и все наши мысли сейчас о пассажирах, экипаже и семьях и друзьях погибших», — говорится в заявлении на сайте авиакомпании. (англ.яз.)

Reuters
Авиакомпания JU-Air была основана в 1982 году. Она предлагает туристические экскурсионные рейсы на коллекционных самолетах, которые раньше принадлежали ВВС Швейцарии.
Самолеты JU-52 HB-HOT производились компанией Junkers и использовались в годы Второй мировой войны.
Подкасты
«Если вы не заявите о своих правах, никто не будет их соблюдать!» Прогрессивный выпуск 
49 минут

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы