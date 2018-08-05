В швейцарских Альпах разбился самолет с туристами. Погибли 20 человек

До выяснения причин крушения JU-52 HB-HOT авиакомпания отменила все полеты самолетов данного типа.

Авиакатастрофа произошла 4 августа в кантоне Граубюнден. Самолет направлялся из Локарно в Дюбендорф.

На борту самолета находились 17 пассажиров и трое членов экипажа. По данным местных СМИ, все они погибли.

«Команда JU-Air глубоко опечалена трагедией, и все наши мысли сейчас о пассажирах, экипаже и семьях и друзьях погибших», — говорится в заявлении на сайте авиакомпании. (англ.яз.)

Авиакомпания JU-Air была основана в 1982 году. Она предлагает туристические экскурсионные рейсы на коллекционных самолетах, которые раньше принадлежали ВВС Швейцарии.

Самолеты JU-52 HB-HOT производились компанией Junkers и использовались в годы Второй мировой войны.