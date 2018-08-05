В швейцарских Альпах разбился самолет с туристами. Погибли 20 человек
12:52, 5 августа 2018
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Небольшой самолет JU-52 HB-HOT авиакомпании JU-Air разбился в швейцарских Альпах, сообщает Reuters.
На борту самолета находились 17 пассажиров и трое членов экипажа. По данным местных СМИ, все они погибли.
Авиакатастрофа произошла 4 августа в кантоне Граубюнден. Самолет направлялся из Локарно в Дюбендорф.
До выяснения причин крушения JU-52 HB-HOT авиакомпания отменила все полеты самолетов данного типа.
«Команда JU-Air глубоко опечалена трагедией, и все наши мысли сейчас о пассажирах, экипаже и семьях и друзьях погибших», — говорится в заявлении на сайте авиакомпании. (англ.яз.)
Авиакомпания JU-Air была основана в 1982 году. Она предлагает туристические экскурсионные рейсы на коллекционных самолетах, которые раньше принадлежали ВВС Швейцарии.
Самолеты JU-52 HB-HOT производились компанией Junkers и использовались в годы Второй мировой войны.
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