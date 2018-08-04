Кадыров посетил церемонию прощания с Юсупом Темерхановым, осужденным за убийство полковника Буданова
Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил село Гелдаган, где проходит церемония прощания с осужденным за убийство полковника Юрия Буданова Юсупом Темерхановым, и выразил соболезнования его родным. Об этом он сообщил в соцсетях.
По мнению Кадырова, Темерханов, не признавший себя виновным, стал жертвой судебной ошибки, однако приговор сделал его в глазах чеченцев и жителей других регионов «героем, отомстившим за поруганную честь и лишение свободы чеченской девочки — гражданки России Эльзы Кунгаевой», убитой Будановым.
«Таким он навсегда и останется в памяти народной, если даже со временем приговор будет признан ошибочным!» — написал Кадыров.
Юсуп Темерханов был осужден за убийство в 2011 году полковника Юрия Буданова, отсидевшего срок за убийство 20-летней чеченки Эльзы Кунгаевой в 2000 году во время второй чеченской войны. Виновным себя он не признал.
Темерханов умер 3 августа в больнице Омска, куда его перевели из колонии. После его смерти в его родное село Гелдоган отправились тысячи человек, желающих выразить соболезнования его родным.