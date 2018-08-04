Кадыров посетил церемонию прощания с Юсупом Темерхановым, осужденным за убийство полковника Буданова

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил село Гелдаган, где проходит церемония прощания с осужденным за убийство полковника Юрия Буданова Юсупом Темерхановым, и выразил соболезнования его родным. Об этом он сообщил в соцсетях.

По мнению Кадырова, Темерханов, не признавший себя виновным, стал жертвой судебной ошибки, однако приговор сделал его в глазах чеченцев и жителей других регионов «героем, отомстившим за поруганную честь и лишение свободы чеченской девочки — гражданки России Эльзы Кунгаевой», убитой Будановым.