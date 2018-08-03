Виталий Мутко возглавил правительственную комиссию по казачеству
Вице-премьер Виталий Мутко назначен главой Межведомственной комиссии по реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Игорь Баринов, ранее возглавлявший эту комиссию, стал заместителем Мутко.
Виталий Мутко с мая 2018 года курирует в правительстве в ранге вице-премьера строительство. До этого Мутко несколько лет отвечал в кабинете министров за спорт.