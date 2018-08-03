На север или на юг? Как объехать весь мирПартнерский материал

Виталий Мутко возглавил правительственную комиссию по казачеству

Официальный интернет-портал правовой информации
09:55, 3 августа 2018
Надежный источник

Вице-премьер Виталий Мутко назначен главой Межведомственной комиссии по реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Игорь Баринов, ранее возглавлявший эту комиссию, стал заместителем Мутко.

Виталий Мутко с мая 2018 года курирует в правительстве в ранге вице-премьера строительство. До этого Мутко несколько лет отвечал в кабинете министров за спорт.

Читайте также

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы