В Петербурге водителя троллейбуса отстранили от работы из-за судимости по экстремистской статье
В Санкт-Петербурге предприятие «Горэлектротранс» отстранило от работы водителя троллейбуса Дину Гарину из-за судимости за экстремизм, сообщает «Фонтанка» 3 августа.
Как следует из внутреннего документа «Горэлектротранса», который Гарина опубликовала в конце июля, МВД проверило ее «на причастность к организованной преступной группе» и велело не допускать к «работам, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности».
«Фонтанка» отмечает, что, несмотря на погашенную судимость, Гарина по-прежнему есть в реестре лиц, причастных к экстремизму, который ведет Росфинмониторинг. «Росфинмониторинг должен был меня исключить после погашения судимости», — заявила она.
«Горэлектротранс» подтвердил «Фонтанке», что ищет Гариной новую должность.
Гарина проработала более трех лет и за стремлением направить троллейбус в пассажирскую остановку замечена не была.