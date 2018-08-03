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В Петербурге водителя троллейбуса отстранили от работы из-за судимости по экстремистской статье

Фонтанка.ру
15:54, 3 августа 2018
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В Санкт-Петербурге предприятие «Горэлектротранс» отстранило от работы водителя троллейбуса Дину Гарину из-за судимости за экстремизм, сообщает «Фонтанка» 3 августа.

Как следует из внутреннего документа «Горэлектротранса», который Гарина опубликовала в конце июля, МВД проверило ее «на причастность к организованной преступной группе» и велело не допускать к «работам, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности».

«Фонтанка» отмечает, что, несмотря на погашенную судимость, Гарина по-прежнему есть в реестре лиц, причастных к экстремизму, который ведет Росфинмониторинг. «Росфинмониторинг должен был меня исключить после погашения судимости», — заявила она.

«Горэлектротранс» подтвердил «Фонтанке», что ищет Гариной новую должность.

Гарина проработала более трех лет и за стремлением направить троллейбус в пассажирскую остановку замечена не была.

Фонтанка.ру
В 2016 году Дина Гарина, которую «Фонтанка» называет сторонницей националистических взглядов, приговорили к условному сроку из-за поста «ВКонтакте». Против нее было возбуждено еще одно дело об экстремизме — из-за слов «дармоеды» и «бездельники» в адрес сотрудников центра «Э» на митинге в 2015 году. В 2018 году дело переквалифицировали по статье «оскорбление представителя власти» (319 УК РФ).

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