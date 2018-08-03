В Калуге взорвали дверь отделения Пенсионного фонда

В Калуге в ночь на 3 августа сработало взрывное устройство, установленное на двери областного отделения Пенсионного фонда России, сообщает региональная версия «Московского комсомольца» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отделение Пенсионного фонда, несмотря на происшествие, продолжает работу. «Вход для посетителей организован с запасного выхода, расположенного с торца здания», — сообщили изданию в пресс-службе ведомства.

Региональный телеканал «НИКА ТВ» опубликовал видео с места происшествия, а также сообщил, что, по данным источников, взрывное устройство было начинено патронами от АК-47 и другими мелкокалиберными боеприпасами.

Новости «НИКА ТВ» о взрыве двери в отделении ПФР видны в выдаче «Яндекс.Новости» в соответствующем сюжете, однако с сайта телекомпании они удалены.

Официально правоохранительные органы пока не прокомментировали происшествие у здания отделения Пенсионного фонда. Однако «Калужские новости» со ссылкой на источники сообщают, что произошедшее рассматривается как хулиганство — уголовное дело предполагается возбудить по этой статье УК.