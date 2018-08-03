Украина предложила обменять задержанного в Донбассе россиянина
Украинская сторона предлагает обменять россиянина Алексея Седикова, приговоренного к 11 годам заключения, на одного из граждан Украины, отбывающих наказание в российских колониях.
Об этом говорится в письме, направленном уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой главе СПЧ Михаилу Федотову.
Седикову, сообщила украинская омбудсмен, требуется неотложная операция на ноге, которую нельзя провести в стационаре колонии, а на оплату ее в других больницах у администрации исправительного заведения нет средств.
Имена украинских заключенных, на которых предлагается обменять Седикова, в письме не называются.
Алексей Седиков был задержан в июле 2016 года на территории Донецкой области. На видео, опубликованном украинскими правоохранительными органами, Седиков называл себя командиром взвода сепаратистов. Видео было записано в больнице, россиянин сообщал, что получил ранение в ногу.
Ранее украинская омбудсмен предлагала российской коллеге Татьяне Москальковой провести обмен 36 заключенных с каждой стороны. Пресс-служба российского омбудсмена заявила, что у Москальковой нет полномочий помиловать или освобождать заключенных.