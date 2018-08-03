Украина предложила обменять задержанного в Донбассе россиянина

Украинская сторона предлагает обменять россиянина Алексея Седикова, приговоренного к 11 годам заключения, на одного из граждан Украины, отбывающих наказание в российских колониях.

Об этом говорится в письме, направленном уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой главе СПЧ Михаилу Федотову.

Седикову, сообщила украинская омбудсмен, требуется неотложная операция на ноге, которую нельзя провести в стационаре колонии, а на оплату ее в других больницах у администрации исправительного заведения нет средств.

Имена украинских заключенных, на которых предлагается обменять Седикова, в письме не называются.