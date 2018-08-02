В Европе арестовали трех украинских хакеров. США обвиняют их в краже данных 15 миллионов кредитных карт

Граждане Украины Федор Хладырь, Дмитрий Федоров и Андрей Колпаков арестованы по обвинению в соучастии в кибератаках более чем на сто американских компаний, сообщает Минюст США.

Все они предположительно являются членами хакерской группировки, известной как FIN7, которая атаковала прежде всего ресторанный, игровой и гостиничный бизнесы.

Арестованным предъявлены обвинения по 26 пунктам, включая мошенничество по предварительному сговору, взломе компьютерных сетей и кражу личных данных с отягчающими обстоятельствами.

В США FIN7 смогла проникнуть в компьютерные сети компаний в 47 штатах и округа Колумбии, а также выкрасть данные более чем 15 миллионов кредитных карт клиентов с 6500 терминалов 3600 предприятий.