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В Европе арестовали трех украинских хакеров. США обвиняют их в краже данных 15 миллионов кредитных карт

Министерство юстиции США
06:09, 2 августа 2018
Надежный источник

Граждане Украины Федор Хладырь, Дмитрий Федоров и Андрей Колпаков арестованы по обвинению в соучастии в кибератаках более чем на сто американских компаний, сообщает Минюст США.

Все они предположительно являются членами хакерской группировки, известной как FIN7, которая атаковала прежде всего ресторанный, игровой и гостиничный бизнесы.

Арестованным предъявлены обвинения по 26 пунктам, включая мошенничество по предварительному сговору, взломе компьютерных сетей и кражу личных данных с отягчающими обстоятельствами.

В США FIN7 смогла проникнуть в компьютерные сети компаний в 47 штатах и округа Колумбии, а также выкрасть данные более чем 15 миллионов кредитных карт клиентов с 6500 терминалов 3600 предприятий.

Для прикрытия хакеры использовали компанию Combi Security, имеющую штаб-квартиры в России и Израиле. От ее имени они отправляли «чрезвычайно тщательно составленные электронные письма», содержание которых потом подтверждали звонками по телефону. После того, как пользователь открывал файл, зараженный вредоносной программой Carbanak, происходила кража данных карт.

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