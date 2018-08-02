В России впервые оправдали призывника, отказавшегося явиться на альтернативную службу

Волгодонский районный суд оправдал призывника Константина Титова. Его обвиняли в умышленной неявке на альтернативную гражданскую службу в дом-интернат для престарелых и инвалидов «Эдип» города Энгельса Саратовской области. Это первый оправдательный приговор по подобным делам, сообщает «Коммерсант».

Титов отказался приехать к месту прохождения службы после того, как ему не предоставили общежитие, предусмотренное законом. Суд встал на сторону призывника, подчеркнув, что обвиняемые по таким делам не обязаны доказывать свою невиновность. Прокуратура Волгодонска подала апелляцию.