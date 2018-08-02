Три российские биатлонистки перешли в сборную Украины

Российские биатлонистки Анастасия Рассказова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко будут выступать за сборную Украины. Об этом заявил глава федерации биатлона страны Владимир Брынзак.

По его словам, спортсменки изначально проходили сборы с белорусской командой, но «что-то там не получилось» и они обратились в украинскую федерацию биатлона. Родители биатлонисток являются украинцами, и сами спортсменки уже оформляют документы по получению гражданства, добавил Брынзак.

Вместе с биатлонистками на Украину переедет их тренер Илья Лопухов.