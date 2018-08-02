На север или на юг? Как объехать весь мирПартнерский материал

Три российские биатлонистки перешли в сборную Украины

Biathlon.com.ua
07:37, 2 августа 2018
Надежный источник

Российские биатлонистки Анастасия Рассказова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко будут выступать за сборную Украины. Об этом заявил глава федерации биатлона страны Владимир Брынзак.

По его словам, спортсменки изначально проходили сборы с белорусской командой, но «что-то там не получилось» и они обратились в украинскую федерацию биатлона. Родители биатлонисток являются украинцами, и сами спортсменки уже оформляют документы по получению гражданства, добавил Брынзак.

Вместе с биатлонистками на Украину переедет их тренер Илья Лопухов.

«Спортсменки такого уровня нам в любом случае не помешают, особенно учитывая, что в этой возрастной группе мы испытываем определенный кадровый дефицит», — сказал Брынзак. (укр.яз.)

Biathlon.com.ua
Все три спортсменки уже выступили на юниорском чемпионате Украины по летнему биатлону.
20-летняя Анастасия Рассказова ранее выступала за сборную России на чемпионате мира среди юниоров до 19 лет и на этапах молодежного кубка IBU. 18-летняя Оксана Москаленко и 19-летняя Екатерина Бех не представляли Россию на международных соревнованиях.

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы