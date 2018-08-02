Социологи зафиксировали резкий рост симпатии россиян к США и Евросоюзу

На фоне намерений властей России повысить пенсионный возраст отношение жителей страны к США и Евросоюзу резко улучшилось, и впервые с момента присоединения Крыма позитивные оценки превосходят негативные, следует из опроса «Левада-центра».

В июле о хорошем или очень хорошем отношении к США заявляли 42% россиян, о плохом или очень плохом — 40%. Для Евросоюза эти цифры составили 42% и 38%.

Для сравнения, в мае 2018 года хорошо относились к США только 20% жителей РФ, к Евросоюзу — 26%. Столь низкие показатели с колебаниями в несколько процентных пунктов фиксировались на протяжении последних четырех лет после резкого падения в 2014 году.