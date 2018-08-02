На север или на юг? Как объехать весь мирПартнерский материал

Социологи зафиксировали резкий рост симпатии россиян к США и Евросоюзу

Левада-центр
09:44, 2 августа 2018
Надежный источник

На фоне намерений властей России повысить пенсионный возраст отношение жителей страны к США и Евросоюзу резко улучшилось, и впервые с момента присоединения Крыма позитивные оценки превосходят негативные, следует из опроса «Левада-центра». 

В июле о хорошем или очень хорошем отношении к США заявляли 42% россиян, о плохом или очень плохом — 40%. Для Евросоюза эти цифры составили 42% и 38%.

Для сравнения, в мае 2018 года хорошо относились к США только 20% жителей РФ, к Евросоюзу — 26%. Столь низкие показатели с колебаниями в несколько процентных пунктов фиксировались на протяжении последних четырех лет после резкого падения в 2014 году.

Представление, что руководство страны стремится реализовать свои геополитические цели за счет населения, изымая у него необходимые средства, вызывает массовое чувство возмущения и недовольства. На этом фоне резко меняется представление об эффективности внешнеполитического курса президента и правительства, расходы на войну в Сирии и в Донбассе, на перевооружение армии кажутся уже не столь оправданными и справедливыми, а угрозы со стороны Запада начинают быстро переоцениваться.

Левада-центр
Рейтинги российских властей на фоне пенсионной реформы сильно упали. По данным «Левады», уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина в июле (67%) оказался на минимуме с 2013 года, премьера Дмитрия Медведева (31%) — на историческом минимуме.

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы