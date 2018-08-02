Приложение от Apple объявило о подорожании компании до триллиона долларов. Это оказалось ошибкой

Приложение Stocks компании Apple, отслеживающее котировки на фондовых рынках, сообщило о том, что стоимость компании превысила триллион долларов. Через несколько минут оказалось, что это ошибка.

Ошибка могла возникнуть из-за того, что сервис не учел акции, выкупленные компанией за последний квартал.

Сейчас финансовые сервисы Google и Yahoo! оценивают общую стоимость компании в 956 и 958 миллиардов долларов соответственно.