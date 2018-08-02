Приложение от Apple объявило о подорожании компании до триллиона долларов. Это оказалось ошибкой
Приложение Stocks компании Apple, отслеживающее котировки на фондовых рынках, сообщило о том, что стоимость компании превысила триллион долларов. Через несколько минут оказалось, что это ошибка.
Ошибка могла возникнуть из-за того, что сервис не учел акции, выкупленные компанией за последний квартал.
Сейчас финансовые сервисы Google и Yahoo! оценивают общую стоимость компании в 956 и 958 миллиардов долларов соответственно.
Компания ошибочно сообщила о том, что превысила эту отметку, из-за технической неисправности в приложении, предустановленном на айфонах (англ.яз.).
До сих пор превысить отметку стоимости в триллион долларов удавалось лишь однажды — это сделала китайская компания PetroChina в 2007 году в день своего выхода на биржу: тогда ее ценные бумаги за несколько часов подорожали почти в три раза. Уже на следующий день капитализация PetroChina упала до 500 миллиардов долларов.