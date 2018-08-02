МВД разработало новые правила экзамена на водительские права. «Площадку» отменят

МВД предлагает изменить процедуру сдачи экзамена на получение водительских прав. Проект соответствующего постановления правительства опубликован для публичного обсуждения 2 августа.

В частности, МВД предлагает отменить для сдающих на права так называемую площадку и проводить практическую часть экзамена в городе. Элементы, которые сейчас сдающий на права выполняет на «площадке» (параллельная парковка, эстакада и т. п.), предполагается показывать в городе. «Площадку» предполагается сохранить только для сдающих на право управления мотоциклами и мопедами.

Вводится обязательная фото- и видеофиксация теоретической части экзамена, а также устанавливаются сроки для повторной сдачи — не позднее, чем через 30 дней для «теории» и не позднее 60 дней для практической части. Обе части экзамена нельзя будет сдавать раньше, чем через 7 дней после предыдущей попытки.

В числе других нововведений, предложенных МВД, отмена запрета на учебную езду по магистралям.

Завершить публичное обсуждение законопроекта планируется 22 августа. Предполагается, что новые правила вступят в силу через шесть месяцев после официального опубликования постановления правительства.