ФНС нашла в России две компании с 600 тысячами сотрудников. Это «Экспресс» из Подмосковья и «Горилласмарт» из Татарстана
Федеральная налоговая служба опубликовала на своем сайте открытые сведения о налоговой и бухгалтерской отчетности 2,5 миллиона российских компаний.
Как следует из данных, чаще всего в компании числится лишь один сотрудник — таких фирм оказалось более миллиона (41,5%). У 380 тысяч компаний (15,3%) вообще нет работников, еще у 250 тысяч (10%) — два сотрудника.
Лидерами по количеству сотрудников на сайте ФНС указано подмосковное ООО «Экспресс», в котором работают 697,5 тысячи человек и ООО «Горилласмарт» из Татарстана с 638,9 тысяч сотрудников.
Генеральный директор ООО «Экспресс» Дмитрий Красульников сообщил РБК, что данные о числе сотрудников ошибочны. «Это какая-то ошибка. Я один в этой компании работаю. Сейчас буду узнавать, в чем дело, позвоню бухгалтеру», — сказал он. Связаться с компанией «Горилласмарт» РБК не удалось.