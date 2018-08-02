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ФНС нашла в России две компании с 600 тысячами сотрудников. Это «Экспресс» из Подмосковья и «Горилласмарт» из Татарстана

РБК
13:30, 2 августа 2018
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Федеральная налоговая служба опубликовала на своем сайте открытые сведения о налоговой и бухгалтерской отчетности 2,5 миллиона российских компаний. 

Как следует из данных, чаще всего в компании числится лишь один сотрудник — таких фирм оказалось более миллиона (41,5%). У 380 тысяч компаний (15,3%) вообще нет работников, еще у 250 тысяч (10%) — два сотрудника.

Лидерами по количеству сотрудников на сайте ФНС указано подмосковное ООО «Экспресс», в котором работают 697,5 тысячи человек и ООО «Горилласмарт» из Татарстана с 638,9 тысяч сотрудников.

Генеральный директор ООО «Экспресс» Дмитрий Красульников сообщил РБК, что данные о числе сотрудников ошибочны. «Это какая-то ошибка. Я один в этой компании работаю. Сейчас буду узнавать, в чем дело, позвоню бухгалтеру», — сказал он. Связаться с компанией «Горилласмарт» РБК не удалось.

РБК
В самой дорогой компании России — «Газпроме» — работают 469,6 тысячи человек, в Сбербанке — 310,2 тысячи, в «Ростехе» — 512 тысяч. Крупнейшим работодателем в РФ является РЖД: там официально трудоустроены 737,4 тысячи человек.
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