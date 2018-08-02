ФНС нашла в России две компании с 600 тысячами сотрудников. Это «Экспресс» из Подмосковья и «Горилласмарт» из Татарстана

Федеральная налоговая служба опубликовала на своем сайте о налоговой и бухгалтерской отчетности 2,5 миллиона российских компаний.

Как следует из данных, чаще всего в компании числится лишь один сотрудник — таких фирм оказалось более миллиона (41,5%). У 380 тысяч компаний (15,3%) вообще нет работников, еще у 250 тысяч (10%) — два сотрудника.

Лидерами по количеству сотрудников на сайте ФНС указано подмосковное ООО «Экспресс», в котором работают 697,5 тысячи человек и ООО «Горилласмарт» из Татарстана с 638,9 тысяч сотрудников.