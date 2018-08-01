Во Владимире сотрудников ФСИН заподозрили в пытках. О них стало известно из-за убийства в СИЗО

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении шестерых сотрудников ФСИН о пытках в СИЗО-1 города Владимира.

О регулярных избиениях заключенных в одной из камер СИЗО стало известно после вынесения приговора об убийстве в изоляторе, сообщает областная прокуратура.

Как установил Ленинский районный суд Владимира, в феврале 2017 года заключенный 1990 года рождения был помещен в специальную камеру СИЗО, где его «связали и подвергли побоям и истязаниям» другие осужденные. Они, по данным следствия, незаконно содержались в камере по указанию руководства СИЗО для склонения заключенных к самооговору, применяя к ним «физическое и психологическое насилие».

Заключенного, которого пытали, вывели из камеры на следующий день, рассказали в прокуратуре. После этого он убил «инициатора насилия», нанеся тому множественные удары шариковой ручкой и бритвенным лезвием в голову и шею и затем задушив бельевыми простынями.

Во время судебного процесса были выявлены и подтверждены другие случаи злоупотребления служебными полномочиями сотрудниками ФСИН. Уголовное дело в отношении них, а также двух заключенных было возбуждено по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и пункта «а» части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц).