В Нижнем Новгороде найден мертвым журналист «Аргументов и фактов»
05:23, 1 августа 2018
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Корреспондент издательского дома «Аргументы и факты» Сергей Грачев, пропавший в Нижнем Новгороде 21 июля, найден мертвым. Об этом сообщает нижегородская поисково-спасательная группа «Рысь», занимавшаяся его поисками.
На сайте «Аргументов и фактов» говорится, что газета пока не располагает официальным подтверждением или какими-либо подробностями произошедшего.
38-летний журналист Сергей Грачев находился в Нижнем Новгороде в служебной командировке. Последний раз его видели выходящим из гостиницы «Шератон» 21 июля.
27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения журналиста.