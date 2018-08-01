В Нижнем Новгороде найден мертвым журналист «Аргументов и фактов»

Корреспондент издательского дома «Аргументы и факты» Сергей Грачев, пропавший в Нижнем Новгороде 21 июля, найден мертвым. Об этом сообщает нижегородская поисково-спасательная группа «Рысь», занимавшаяся его поисками.

На сайте «Аргументов и фактов» говорится, что газета пока не располагает официальным подтверждением или какими-либо подробностями произошедшего.