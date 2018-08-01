Тимати и Егора Крида оштрафовали на 20 тысяч рублей за концерт на крыше автомобиля

Тверской суд Москвы приговорил рэп-исполнителя Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) к штрафу в размере 20 тысяч рублей за импровизированный концерт на крыше автомобиля в центре столицы, в результате которого было перекрыто движение транспорта на улице Большая Дмитровка, сообщает ТАСС.

Аналогичный штраф был назначен певцу Егору Криду (настоящее имя — Егор Булаткин), также принимавшем участие в выступлении, добавляет агентство «Москва».

Судья признал музыкантов виновными в организации массового скопления граждан, повлекшем нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ — предполагает до 15 суток ареста или штраф до 20 тысяч рублей).

Своей вины в содеянном Тимати не признал.