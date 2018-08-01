На север или на юг? Как объехать весь мирПартнерский материал

Тимати и Егора Крида оштрафовали на 20 тысяч рублей за концерт на крыше автомобиля

ТАСС
09:25, 1 августа 2018
Надежный источник

Тверской суд Москвы приговорил рэп-исполнителя Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) к штрафу в размере 20 тысяч рублей за импровизированный концерт на крыше автомобиля в центре столицы, в результате которого было перекрыто движение транспорта на улице Большая Дмитровка, сообщает ТАСС.

Аналогичный штраф был назначен певцу Егору Криду (настоящее имя — Егор Булаткин), также принимавшем участие в выступлении, добавляет агентство «Москва».

Судья признал музыкантов виновными в организации массового скопления граждан, повлекшем нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ — предполагает до 15 суток ареста или штраф до 20 тысяч рублей).

Своей вины в содеянном Тимати не признал.

«Вины во вменяемом правонарушении я не признаю. Наша машина не блокировала проезд транспорта, мы не создавали препятствий для окружающих, ущерб тоже никому причинен не был. Мы пробыли на крыше машины около семи минут и ничего кроме хорошего настроения окружающим не создали», — сказал Тимати.

ТАСС
Импровизированный концерт Тимати и Егора Крида на крыше автомобиля состоялся на Большом Дмитровке 20 июня при большом скоплении поклонников.
Подкасты
Как Глеб Павловский придумал современную власть
45 минут

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы