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Роскомнадзор потребовал от «Правды Беслана» удалить записку Басаева. Сайт переопубликовал документ

Марина Литвинович
11:10, 1 августа 2018
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Роскомнадзор потребовал от главного редактора сайта «Правда Беслана» Марины Литвинович удалить записку боевика Шамиля Басаева, переданную президенту Ингушетии во время захвата школы в 2004 году.

Записка, зачитанная на суде над участвовавшим в захвате школы Нурпаши Кулаевым, была в 2011 году внесена в реестр экстремистских материалов Никулинским судом Москвы.

«Правда Беслана» удалила страницу с запиской, адрес которой включен в реестр, и переопубликовала документ на сайте.

Директор воронежского Центра защиты прав СМИ Галина Арапова, комментируя ситуацию с запиской Басаева в интервью «Новой газете», указала, что действия Роскомнадзора «катастрофически противоречат фундаментальным основам российского законодательства, гарантирующим доступ граждан к общественно-важной информации, каковыми являются все сведения, полученные в ходе открытых судебных слушаний».

В записке, переданной главе Ингушетии во время захвата школы в Беслане, Шамиль Басаев требует от президента РФ прекратить военные действия в Чечне и предоставить республике независимость.
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