Роскомнадзор потребовал от «Правды Беслана» удалить записку Басаева. Сайт переопубликовал документ

Роскомнадзор потребовал от главного редактора сайта «Правда Беслана» Марины Литвинович удалить записку боевика , переданную президенту Ингушетии во время

Записка, зачитанная на суде над участвовавшим в захвате школы , была в 2011 году внесена в реестр экстремистских материалов Никулинским судом Москвы.

«Правда Беслана» удалила страницу с запиской, адрес которой включен в реестр, и переопубликовала документ на сайте.

Директор воронежского Центра защиты прав СМИ Галина Арапова, комментируя ситуацию с запиской Басаева в интервью «Новой газете», указала, что действия Роскомнадзора «катастрофически противоречат фундаментальным основам российского законодательства, гарантирующим доступ граждан к общественно-важной информации, каковыми являются все сведения, полученные в ходе открытых судебных слушаний».