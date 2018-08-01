Роскомнадзор потребовал от «Правды Беслана» удалить записку Басаева. Сайт переопубликовал документ
Роскомнадзор потребовал от главного редактора сайта «Правда Беслана» Марины Литвинович удалить записку боевика Шамиля Басаева, переданную президенту Ингушетии во время захвата школы в 2004 году.
Записка, зачитанная на суде над участвовавшим в захвате школы Нурпаши Кулаевым, была в 2011 году внесена в реестр экстремистских материалов Никулинским судом Москвы.
«Правда Беслана» удалила страницу с запиской, адрес которой включен в реестр, и переопубликовала документ на сайте.
Директор воронежского Центра защиты прав СМИ Галина Арапова, комментируя ситуацию с запиской Басаева в интервью «Новой газете», указала, что действия Роскомнадзора «катастрофически противоречат фундаментальным основам российского законодательства, гарантирующим доступ граждан к общественно-важной информации, каковыми являются все сведения, полученные в ходе открытых судебных слушаний».