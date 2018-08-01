Обвиненный в саботаже бывший сотрудник Tesla подал встречный иск к компании на миллион долларов
Бывший сотрудник Tesla Мартин Трипп, которого компания обвиняет в саботаже, подал против нее встречный иск.
В иске утверждается, что из-за безосновательных публичных обвинений со стороны Tesla, в том числе твитов ее основателя Илона Маска, Триппу пришлось поменять место жительства, так как он начал получать «многочисленные угрозы». Помимо этого, эти высказывания принесли Триппу эмоциональный стресс.
Бывший работник Tesla потребовал от компании опровергнуть распространяемую о нем информацию и выплатить ему компенсацию в размере одного миллиона долларов.
Tesla подала иск против Триппа в конце июня, обвинив того в краже данных и ложных заявлениях в прессе. По версии компании, Трипп взломал внутреннюю операционную систему и похитил закрытую информацию, чтобы отомстить Tesla за отсутствие продвижения по службе.
Трипп не отрицает, что передал внутренние документы компании журналистам. Он, однако, утверждает, что сделал это в общественных интересах, так как в Tesla лгут инвесторам и устанавливают неисправные батареи в электромобилях.