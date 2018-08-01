Обвиненный в саботаже бывший сотрудник Tesla подал встречный иск к компании на миллион долларов

Бывший сотрудник Tesla Мартин Трипп, которого компания обвиняет в саботаже, подал против нее встречный иск.

В иске утверждается, что из-за безосновательных публичных обвинений со стороны Tesla, в том числе твитов ее основателя Илона Маска, Триппу пришлось поменять место жительства, так как он начал получать «многочисленные угрозы». Помимо этого, эти высказывания принесли Триппу эмоциональный стресс.

Бывший работник Tesla потребовал от компании опровергнуть распространяемую о нем информацию и выплатить ему компенсацию в размере одного миллиона долларов.