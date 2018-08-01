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Из «Булгаковского Дома» в Москве украли кота Бегемота

Музей-театр "Булгаковский Дом"
12:56, 1 августа 2018
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В Москве из «Булгаковского Дома» украли кота по кличке Бегемот, сообщается на странице музея-театра в фейсбуке.

1 августа животное на Большой Садовой, 10, где расположен дом-музей, забрала женщина. Бегемот, говорится в сообщении, живет в «Булгаковском Доме» с 2005 года и является «штатным сотрудником».

Похищен сотрудник «Булгаковского Дома»! Сегодня, 1 августа, с Большой Садовой, 10 неизвестной женщиной был украден кот...

Опубликовано Музей - театр "Булгаковский Дом" Cреда, 1 августа 2018 г.

Сотрудники музея, рассказали «Дождю» представители «Булгаковского Дома», обратились в полицию с заявлением о краже кота.

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