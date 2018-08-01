Из «Булгаковского Дома» в Москве украли кота Бегемота
В Москве из «Булгаковского Дома» украли кота по кличке Бегемот, сообщается на странице музея-театра в фейсбуке.
1 августа животное на Большой Садовой, 10, где расположен дом-музей, забрала женщина. Бегемот, говорится в сообщении, живет в «Булгаковском Доме» с 2005 года и является «штатным сотрудником».
Похищен сотрудник «Булгаковского Дома»! Сегодня, 1 августа, с Большой Садовой, 10 неизвестной женщиной был украден кот...Опубликовано Музей - театр "Булгаковский Дом" Cреда, 1 августа 2018 г.
Сотрудники музея, рассказали «Дождю» представители «Булгаковского Дома», обратились в полицию с заявлением о краже кота.