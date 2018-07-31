В ярославской исправительной колонии № 8 группа заключенных объявила голодовку, сообщает пресс-служба областного управления ФСИН.

В акции участвуют осужденные, «ранее допустившие грубые нарушения порядка отбывания наказания», которые теперь требуют для себя льготных условий, добавили в ведомстве.

По данным осведомленного источника «Интерфакса», к голодовке присоединились менее десяти человек, в том числе заключенный Евгений Макаров, ранее подвергавшийся пыткам.