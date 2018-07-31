Заключенные ярославской колонии объявили голодовку. Среди них — подвергшийся пыткам Евгений Макаров
В ярославской исправительной колонии № 8 группа заключенных объявила голодовку, сообщает пресс-служба областного управления ФСИН.
В акции участвуют осужденные, «ранее допустившие грубые нарушения порядка отбывания наказания», которые теперь требуют для себя льготных условий, добавили в ведомстве.
По данным осведомленного источника «Интерфакса», к голодовке присоединились менее десяти человек, в том числе заключенный Евгений Макаров, ранее подвергавшийся пыткам.
Администрацией учреждения со всеми осужденными проведены беседы разъяснительного характера. Проведен медицинский осмотр осужденных. Обстановка в колонии контролируемая, в учреждении соблюдается распорядок дня.
20 июля «Новая газета» обнародовала десятиминутную запись пыток Евгения Макарова, снятую на видеорегистратор в ярославской колонии № 1 в июне 2017 года. По факту публикации СК возбудил уголовное дело. Семеро сотрудников колонии, участвовавшие в пытках, были арестованы, а замначальника колонии Иван Калашников отправлен под домашний арест.