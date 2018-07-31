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Заключенные ярославской колонии объявили голодовку. Среди них — подвергшийся пыткам Евгений Макаров

УФСИН РФ по Ярославской области
05:56, 31 июля 2018
Надежный источник

В ярославской исправительной колонии № 8 группа заключенных объявила голодовку, сообщает пресс-служба областного управления ФСИН.

В акции участвуют осужденные, «ранее допустившие грубые нарушения порядка отбывания наказания», которые теперь требуют для себя льготных условий, добавили в ведомстве.

По данным осведомленного источника «Интерфакса», к голодовке присоединились менее десяти человек, в том числе заключенный Евгений Макаров, ранее подвергавшийся пыткам.

Администрацией учреждения со всеми осужденными проведены беседы разъяснительного характера. Проведен медицинский осмотр осужденных. Обстановка в колонии контролируемая, в учреждении соблюдается распорядок дня.

УФСИН РФ по Ярославской области
20 июля «Новая газета» обнародовала десятиминутную запись пыток Евгения Макарова, снятую на видеорегистратор в ярославской колонии № 1 в июне 2017 года. По факту публикации СК возбудил уголовное дело. Семеро сотрудников колонии, участвовавшие в пытках, были арестованы, а замначальника колонии Иван Калашников отправлен под домашний арест.

Пытки в ярославской колонии

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