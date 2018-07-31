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В WhatsApp появились групповые звонки

WhatsApp
06:45, 31 июля 2018
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В мессенджере WhatsApp появились групповые аудио- и видеозвонки, в которых могут участвовать до четырех человек. Соответствующая функция стала доступна с 30 июля в последнем обновлении приложения WhatsApp для iOS и Android, сообщается в блоге компании.

Для создания группового звонка необходимо позвонить одному из пользователей, а затем добавить к разговору остальных собеседников с помощью кнопки в верхнем правом углу экрана.

Групповые звонки, как и обычные, будут полностью зашифрованы.

По подсчетам WhatsApp, пользователи мессенджера тратят на звонки более двух миллиардов минут в день.
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