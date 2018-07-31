В WhatsApp появились групповые звонки

В мессенджере WhatsApp появились групповые аудио- и видеозвонки, в которых могут участвовать до четырех человек. Соответствующая функция стала доступна с 30 июля в последнем обновлении приложения WhatsApp для iOS и Android, сообщается в блоге компании.

Для создания группового звонка необходимо позвонить одному из пользователей, а затем добавить к разговору остальных собеседников с помощью кнопки в верхнем правом углу экрана.

Групповые звонки, как и обычные, будут полностью зашифрованы.