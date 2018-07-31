В Перми отменили парад зомби из-за жалоб РПЦ и мусульман

Организаторы парада зомби в Перми приняли решение отказаться от его проведения из-за критики со стороны представителей религиозных организаций.

На мероприятие, которое было разрешено властями, по словам организаторов, поступило сразу несколько жалоб, в том числе от Пермской епархии. Ранее в СМИ приводились высказывания православных священников и имамов города о том, что такие мероприятия вредны для нравственного здоровья детей.