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В Перми отменили парад зомби из-за жалоб РПЦ и мусульман

«Реальное время»
14:30, 31 июля 2018
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Организаторы парада зомби в Перми приняли решение отказаться от его проведения из-за критики со стороны представителей религиозных организаций. 

На мероприятие, которое было разрешено властями, по словам организаторов, поступило сразу несколько жалоб, в том числе от Пермской епархии. Ранее в СМИ приводились высказывания православных священников и имамов города о том, что такие мероприятия вредны для нравственного здоровья детей.

«Когда люди слышат слово „зомби“, то в голове возникают ассоциации: грех, смерть, похоть. Это надо сразу запретить. Ведь не может молодежь просто выйти в город и веселиться?» — отметил организатор шествия.

«Реальное время»
Парад зомби проводили в Перми уже несколько раз, обычно на него приходят несколько сотен человек. Участники мероприятия гримируются под живых мертвецов и в таком виде идут по улицам города.
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