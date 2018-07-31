В Бельгии мужчина взорвал себя на футбольном поле
12:55, 31 июля 2018
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Мужчина подорвал себя при помощи самодельного взрывного устройства на футбольном поле в бельгийском городе Вервье. Об этом сообщает RTL.
В правоохранительных органах сообщили, что считают произошедшее самоубийством, а не терактом: в момент взрыва рядом с мужчиной никого не было.
Имя погибшего не называется. Сообщается, что ему было от 50 до 60 лет, вероятно, он был бывшим военнослужащим.
Жители окрестных домов эвакуированы. Полиция проводит проверку прилегающей к стадиону территории.
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