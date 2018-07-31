В Бельгии мужчина взорвал себя на футбольном поле

Мужчина подорвал себя при помощи самодельного взрывного устройства на футбольном поле в бельгийском городе Вервье. Об этом сообщает RTL.

В правоохранительных органах сообщили, что считают произошедшее самоубийством, а не терактом: в момент взрыва рядом с мужчиной никого не было.

Имя погибшего не называется. Сообщается, что ему было от 50 до 60 лет, вероятно, он был бывшим военнослужащим.

Жители окрестных домов эвакуированы. Полиция проводит проверку прилегающей к стадиону территории.