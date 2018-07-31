Следователь, отказавшийся возбуждать дело о пытках в ярославской колонии, стал подозреваемым

В отношении следователя, рассматривавшего сообщения о пытках в ярославской колонии, возбуждено уголовное дело, сообщил источник «Интерфакса». По какой статье завели дело, собеседник агентства не уточнил.

Следователь Радион Свирский в 2017 году рассматривал обращения о пытках в ярославской колонии № 1. Возбуждать уголовное дело Свирский отказался, решив, что «применение физической силы и специальных средств при установленных обстоятельствах носило обоснованный и правомерный характер».

В июле «Новая газета» опубликовала видеозапись пыток в ярославской колонии, после чего уголовное дело все же было возбуждено. Семеро сотрудников ФСИН, участвовавших в пытках, были арестованы, замначальника колонии отправлен под домашний арест. Также была начата проверка и в отношении следователя, отказавшегося возбуждать дело.

Свирский, как было объявлено, с осени 2017 года не работает в правоохранительных органах.