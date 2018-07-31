Рейтинг «Единой России» упал до минимума с декабря 2011 года
Рейтинг партии «Единая Россия» по состоянию на 22 июля составил 37,1 процента, снизившись, согласно опросу ВЦИОМ, на 1,5 процентных пункта за неделю.
14 января рейтинг «Единой России» составлял 53,2 процента. Таким образом, с начала 2018 года рейтинг партии упал на 16 пунктов.
Минимальный показатель «Единой России» социологи фиксировали в декабре 2011 года — на фоне протестов против фальсификаций на выборах в Госдуму рейтинг партии составлял 34,4 процента.
Снижение рейтингов «Единой России» происходит на фоне объявления правительством об увеличении НДС с 18 до 20 процентов и планов повышения пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет — у мужчин.
В первом чтении за законопроект о пенсионной реформе проголосовали все депутаты от «Единой России», кроме Натальи Поклонской. После этого глава фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов предложил ей подумать о сдаче мандата. Поклонская ответила отказом.