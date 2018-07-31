Рейтинг «Единой России» упал до минимума с декабря 2011 года

Рейтинг партии «Единая Россия» по состоянию на 22 июля составил 37,1 процента, снизившись, согласно опросу ВЦИОМ, на 1,5 процентных пункта за неделю.

14 января рейтинг «Единой России» составлял 53,2 процента. Таким образом, с начала 2018 года рейтинг партии упал на 16 пунктов.

Минимальный показатель «Единой России» социологи фиксировали в декабре 2011 года — на фоне протестов против фальсификаций на выборах в Госдуму рейтинг партии составлял 34,4 процента.