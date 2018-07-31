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Из океанариума в Техасе украли небольшую акулу. Воры увезли ее в детской коляске

BBC News
14:06, 31 июля 2018
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Из океанариума в Сан-Антонио (штат Техас) украли небольшую акулу по кличке Мисс Хелен. Воры выловили ее, завернули в мокрое одеяло и поместили в ведро с водой, которое, в свою очередь, поставили в детскую коляску. Затем они скрылись на автомобиле.

Как сообщает BBC News, в краже участвовали двое мужчин и женщина. Украденная акула принадлежит к виду рогатых акул, ее длина — 40 сантиметров.

Инцидент произошел 28 июля. Полиция задержала воров 30 июля по наводке местных жителей, которые узнали автомобиль преступников на кадрах с камер наблюдения. Записи показывали в местных СМИ.

Акулу обнаружили в гараже одного из воров. Сообщается, что в его коллекции было много рыб и морских животных.

Shark stolen from aquarium and taken away in a pram
Guardian News

Один из подозреваемых в преступлении заключен под стражу. Преступникам грозит штраф — стоимость акулы оценивается в две тысячи долларов.

«Когда мы зашли в гараж и дом [подозреваемого], выглядело, будто мы попали в филиал океанариума Сан-Антонио. Он знал, как обращаться с животными, и акула оказалась жива», — заявили в полиции (англ. яз.).

BBC News
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