Из океанариума в Техасе украли небольшую акулу. Воры увезли ее в детской коляске
Из океанариума в Сан-Антонио (штат Техас) украли небольшую акулу по кличке Мисс Хелен. Воры выловили ее, завернули в мокрое одеяло и поместили в ведро с водой, которое, в свою очередь, поставили в детскую коляску. Затем они скрылись на автомобиле.
Как сообщает BBC News, в краже участвовали двое мужчин и женщина. Украденная акула принадлежит к виду рогатых акул, ее длина — 40 сантиметров.
Инцидент произошел 28 июля. Полиция задержала воров 30 июля по наводке местных жителей, которые узнали автомобиль преступников на кадрах с камер наблюдения. Записи показывали в местных СМИ.
Акулу обнаружили в гараже одного из воров. Сообщается, что в его коллекции было много рыб и морских животных.
Один из подозреваемых в преступлении заключен под стражу. Преступникам грозит штраф — стоимость акулы оценивается в две тысячи долларов.
«Когда мы зашли в гараж и дом [подозреваемого], выглядело, будто мы попали в филиал океанариума Сан-Антонио. Он знал, как обращаться с животными, и акула оказалась жива», — заявили в полиции (англ. яз.).