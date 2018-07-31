ИГ взяло на себя ответственность за гибель иностранных туристов в Таджикистане
Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за гибель четырех туристов в Таджикистане. Об этом сообщает портал SITE Intelligence, отслеживающий заявления террористов в интернете.
Власти Таджикистана заявили, что ликвидировали четырех преступников, причастных к нападению. Еще один был задержан правоохранительными органами.
29 июля на автотрассе Дангара-Душанбе в Хатлонской области Таджикистана автомобиль врезался в группу из семи велосипедистов. В результате нападения погибли четверо туристов — двое граждан США, голландец и швейцарец.