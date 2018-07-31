ИГ взяло на себя ответственность за гибель иностранных туристов в Таджикистане

Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за гибель четырех туристов в Таджикистане. Об этом сообщает портал SITE Intelligence, отслеживающий заявления террористов в интернете.

Власти Таджикистана заявили, что ликвидировали четырех преступников, причастных к нападению. Еще один был задержан правоохранительными органами.