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ИГ взяло на себя ответственность за гибель иностранных туристов в Таджикистане

SITE
06:55, 31 июля 2018
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Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за гибель четырех туристов в Таджикистане. Об этом сообщает портал SITE Intelligence, отслеживающий заявления террористов в интернете.

Власти Таджикистана заявили, что ликвидировали четырех преступников, причастных к нападению. Еще один был задержан правоохранительными органами.

29 июля на автотрассе Дангара-Душанбе в Хатлонской области Таджикистана автомобиль врезался в группу из семи велосипедистов. В результате нападения погибли четверо туристов — двое граждан США, голландец и швейцарец.
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