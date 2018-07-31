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Две компании Аркадия Ротенберга попали под европейские санкции за строительство Крымского моста

Журнал Евросоюза
07:05, 31 июля 2018
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Евросоюз ввел санкции в отношении компаний, строивших Крымский мост через Керченский пролив. Решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

Среди них оказались две компании бизнесмена Аркадия Ротенберга: ПАО «Мостотрест» и ООО «Стройгазмонтаж». Обе компании ранее были включены в американский санкционный список.

Также в список ЕС попали АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», АО «Судостроительный завод «Залив», ООО «Стройгазмонтаж — Мост» и вологодское АО «ВАД».

Строительство и открытие Крымского моста названы Евросоюзом «ключевыми символическими шагами в установлении Россией контроля над незаконно аннексированными Крымом и Севастополем, а также в дальнейшей изоляции полуострова от Украины».
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