Американская разведка заподозрила КНДР в создании новых ядерных ракет

Власти Северной Кореи продолжают работу над новыми ядерными ракетами, сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимные источники в американской разведке.

По данным издания, ведется разработка, как минимум, одной, а, возможно, и двух межконтинентальных баллистических ракет. Доказательством этого служат спутниковые фотографии, сделанные в последние недели.

Неизвестно, идет ли речь о создании новых образцов или о продолжении работ над уже существующими моделями.