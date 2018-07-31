Американская разведка заподозрила КНДР в создании новых ядерных ракет
Власти Северной Кореи продолжают работу над новыми ядерными ракетами, сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимные источники в американской разведке.
По данным издания, ведется разработка, как минимум, одной, а, возможно, и двух межконтинентальных баллистических ракет. Доказательством этого служат спутниковые фотографии, сделанные в последние недели.
Неизвестно, идет ли речь о создании новых образцов или о продолжении работ над уже существующими моделями.
12 июня в Сингапуре состоялись двусторонние переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына, по результатам которых стороны пообещали работать над денуклеаризацией Корейского полуострова
На следующий день Трамп в своем твиттере написал, что Северная Корея больше не представляет ядерной угрозы.
По данным The Washington Post, работа над оружием идет на том же заводе под Пхеньяном, где была сконструирована ракета «Хвансон-15» — первая северокорейская ракета, способная достичь восточного побережья США.
По итогам переговоров в Сингапуре КНДР пообещала уничтожить полигон Сохэ (Тончхан-ни), где испытывали «Хвансон-15».