В Великобритании разрешили без суда отключать пациентов от систем жизнеобеспечения

Верховный суд Великобритании разрешил отключать пациентов, находящихся в неизменном , от аппаратов жизнеобеспечения без санкции суда. Суд счел, что это не противоречит Европейской конвенции по правам человека.

Теперь для прекращения поддержания жизни таких больных достаточно договоренности между родственниками больного и врачами — раньше этого было достаточно для прекращения активного лечения, но не для полного отключения от систем жизнеобеспечения.

Как отмечает «Би-би-си», суды обычно в итоге выдавали соответствующие разрешения, но разбирательства занимали месяцы или даже годы, что приводило к дополнительным расходам для медицинских властей.