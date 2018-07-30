В Грузии отменили наказание за употребление марихуаны

Конституционный суд Грузии удовлетворил иск депутатов оппозиционной партии «Гирчи» и признал неконституционным наказание за употребление марихуаны без рецепта врача.

До сих пор употребление марихуаны в Грузии считалось административным правонарушением и наказывалось штрафом до 500 лари (около 200 долларов).