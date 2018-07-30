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В Грузии отменили наказание за употребление марихуаны

Грузия Online
13:51, 30 июля 2018
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Конституционный суд Грузии удовлетворил иск депутатов оппозиционной партии «Гирчи» и признал неконституционным наказание за употребление марихуаны без рецепта врача.

До сих пор употребление марихуаны в Грузии считалось административным правонарушением и наказывалось штрафом до 500 лари (около 200 долларов).

Конституционный суд в своем решении отметил, что потребление марихуаны представляет действие, защищенное правом на свободное развитие личности. 

Грузия Online
Продажа и хранение марихуаны в Грузии являются незаконными.
В России употребление наркотических средств без рецепта врача является административным правонарушением и наказывается штрафом или арестом на срок до 15 суток.
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