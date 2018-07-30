Суд в Салониках решил выдать Александра Винника России. Его также хотят экстрадировать в США и Францию
Суд в Салониках решил удовлетворить запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче Александра Винника, обвиняемого в России в мошенничестве в сфере компьютерной информации. Об этом сообщил «Интерфаксу» его адвокат Илиас Спирлиадис.
По мнению защиты, суд допустил некоторые процессуальные нарушения, которые обжалованы. «В целом мы согласны с решением суда», — подчеркнул адвокат.
Ранее в июле другой греческий суд постановил выдать Винника Франции, также направившей запрос на его экстрадицию. 4 сентября законность этого вердикта проверит Верховный суд. Также был удовлетворен и запрос на экстрадицию Винника, направленный США.
Окончательное решение о том, кому будет выдан подозреваемый в мошенничестве, должен принять министр юстиции Греции.
В США Винника подозревают в причастности к отмыванию более 4 миллиардов долларов на бирже криптовалюты, во Франции — к отмыванию денег и вымогательстве, в России — в хищении 600 тысяч рублей.