Суд в Салониках решил выдать Александра Винника России. Его также хотят экстрадировать в США и Францию

Суд в Салониках решил удовлетворить запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче Александра Винника, обвиняемого в России в мошенничестве в сфере компьютерной информации. Об этом сообщил «Интерфаксу» его адвокат Илиас Спирлиадис.

По мнению защиты, суд допустил некоторые процессуальные нарушения, которые обжалованы. «В целом мы согласны с решением суда», — подчеркнул адвокат.