По делу о хищениях в НПО имени Лавочкина задержали адвоката

Ранее Следственный комитет объявил Третьякова в федеральный розыск, заявив, что тот скрылся от следствия. Сам адвокат опроверг это и рассказал, что ездил на Байкал на фестиваль по аквабайку.

Как рассказала «Интерфаксу» супруга юриста Анна Третьякова, его задержали шестеро мужчин в штатском вечером 29 июля прямо у трапа самолета, прилетевшего из Иркутска.

Адвокат Игорь Третьяков, являющийся фигурантом уголовного дела о мошенничестве в , задержан в аэропорту Шереметьево.

По словам супруги, действия правоохранительных органов стали для нее неожиданностью. «Мы, конечно, понимали, что возможен и такой сценарий, но возмутительно, что неизвестные люди забирают моего мужа, не предъявив при этом никаких документов», — сказала Третьякова.

В рамках уголовного дела о мошенничестве в НПО имени Лавочкина арестованы бывший гендиректора предприятия Сергей Лемешевский и глава дирекции правового обеспечения Екатерина Аверьянова. Они обвиняются в хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации «Роскосмос».

По версии следствия, руководство НПО заключало фиктивные договоры с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры» на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела предприятия.