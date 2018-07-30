По делу о хищениях в НПО имени Лавочкина задержали адвоката
Адвокат Игорь Третьяков, являющийся фигурантом уголовного дела о мошенничестве в НПО имени Лавочкина, задержан в аэропорту Шереметьево.
Как рассказала «Интерфаксу» супруга юриста Анна Третьякова, его задержали шестеро мужчин в штатском вечером 29 июля прямо у трапа самолета, прилетевшего из Иркутска.
Ранее Следственный комитет объявил Третьякова в федеральный розыск, заявив, что тот скрылся от следствия. Сам адвокат опроверг это и рассказал, что ездил на Байкал на фестиваль по аквабайку.
По словам супруги, действия правоохранительных органов стали для нее неожиданностью. «Мы, конечно, понимали, что возможен и такой сценарий, но возмутительно, что неизвестные люди забирают моего мужа, не предъявив при этом никаких документов», — сказала Третьякова.