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Парламент Македонии назначил дату референдума об изменении названия страны

Bloomberg
16:50, 30 июля 2018
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Парламент Македонии назначил на 30 сентября проведение референдума о переименовании страны в Северную Македонию. За это высказались 68 депутатов из 120.

На референдуме гражданам предложат ответить на вопрос «одобряете ли вы вступление в ЕС и НАТО путем принятия соглашения между Республикой Македония и Республикой Греция»?

НАТО официально предложила Македонии начать переговоры по вступлению в альянс, как только страна будет переименована. В ЕС заявляли о готовности начать переговоры в 2019 году, если страна начнет проведение требуемых Евросоюзом реформ.
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