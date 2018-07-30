Парламент Македонии назначил дату референдума об изменении названия страны

Парламент Македонии назначил на 30 сентября проведение референдума о переименовании страны в Северную Македонию. За это высказались 68 депутатов из 120.

На референдуме гражданам предложат ответить на вопрос «одобряете ли вы вступление в ЕС и НАТО путем принятия между Республикой Македония и Республикой Греция»?