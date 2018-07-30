Между аэропортом Пулково и Петербургом построят скоростную железную дорогу за 25 миллиардов рублей

Власти Санкт-Петербурга объявили конкурс на строительство скоростной железной дороги, которая свяжет аэропорт Пулково и Витебский вокзал.

Стоимость проекта, согласно конкурсной документации, оценивается минимум в 25 миллиардов рублей. Инвестор должен вложить в проект не менее 15 миллиардов рублей собственных и заемных средств, остальную сумму добавит город.

По данным «Ведомостей», кроме «Аэроэкспресса», уже подписавшего соглашение о намерении с администрацией Петербурга, госконтрактом заинтересовались структуры «ВТБ капитала».