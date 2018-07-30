Между аэропортом Пулково и Петербургом построят скоростную железную дорогу за 25 миллиардов рублей
Власти Санкт-Петербурга объявили конкурс на строительство скоростной железной дороги, которая свяжет аэропорт Пулково и Витебский вокзал.
Стоимость проекта, согласно конкурсной документации, оценивается минимум в 25 миллиардов рублей. Инвестор должен вложить в проект не менее 15 миллиардов рублей собственных и заемных средств, остальную сумму добавит город.
По данным «Ведомостей», кроме «Аэроэкспресса», уже подписавшего соглашение о намерении с администрацией Петербурга, госконтрактом заинтересовались структуры «ВТБ капитала».
Окупить инвестиции позволит плата пассажиров за проезд.
В России крупнейшим оператором железнодорожный линий, связывающих российские аэропорты с центрами городов, является «Аэроэкспресс». Он, в частности работает с тремя аэропортами московского авиаузла.
«Аэроэкспресс» ранее занимался перевозками пассажиров в аэропорты Казани и Владивостока, однако затем эти линии получили новых операторов.