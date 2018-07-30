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Главу предприятия РПЦ «Софрино» уволили со всех церковных постов

РИА Новости
09:57, 30 июля 2018
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Обновление: «Я согласен с решением патриарха. Мне 77 лет, я уже 55 лет служу церкви, 40 лет был директором. Я уже устал», — заявил Пархаев в интервью РБК.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освободил генерального директора предприятия «Софрино» Евгения Пархаева от должностей, занимаемых им в организациях РПЦ. И.о. гендиректора «Софрино» назначен Григорий Антюфеев.

Соответствующий указ был подписан 28 июля, сообщила пресс-служба главы РПЦ, не став уточнять никаких иных подробностей.

На сайте Пархаева указывается, что, кроме поста гендиректора «Софрино», он также управлял гостиничным комплексом Московского патриархата «Даниловская» и был куратором патриарших резиденций в Переделкино, Чистом переулке и Даниловом монастыре.

Источники ТАСС сообщили, что утром 30 июля сотрудники правоохранительных органов блокировали доступ на предприятие «Софрино». Собеседники агентства предположили, что идет обыск. В свою очередь источники «Интерфакса» заявили, что в «Софрино» по просьбе представителя РПЦ был усилена охрана «до назначения нового гендиректора предприятия».

«Софрино» — основной производитель предметов церковного обихода. Это одно из крупнейших предприятий Подмосковья, на котором работают около 3000 человек.
Евгений Пархаев возглавлял «Софрино» с 1987 года. В структурах Московской патриархии он работал с 1965 года.
Григорий Антюфеев с 1991 по 2010 годы работал в правительстве Москвы, в том числе был зампредом городского Комитета по управлению имуществом, председателем Фонда имущества г. Москвы и главой Комитета по туризму. Затем заведовал кафедрой МИФИ, был советником министра культуры РФ и председателем комиссии по музейно-выставочной и архивно-библиотечной деятельности Российского военно-исторического общества. Сообщество «Диссернет» в 2013 году обнаружило многочисленные заимствования в его диссертации.
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