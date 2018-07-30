Главу предприятия РПЦ «Софрино» уволили со всех церковных постов

Обновление: «Я согласен с решением патриарха. Мне 77 лет, я уже 55 лет служу церкви, 40 лет был директором. Я уже устал», — заявил Пархаев в интервью РБК.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освободил генерального директора предприятия «Софрино» Евгения Пархаева от должностей, занимаемых им в организациях РПЦ. И.о. гендиректора «Софрино» назначен Григорий Антюфеев.

Соответствующий указ был подписан 28 июля, сообщила пресс-служба главы РПЦ, не став уточнять никаких иных подробностей.

На сайте Пархаева указывается, что, кроме поста гендиректора «Софрино», он также управлял гостиничным комплексом Московского патриархата «Даниловская» и был куратором патриарших резиденций в Переделкино, Чистом переулке и Даниловом монастыре.

Источники ТАСС сообщили, что утром 30 июля сотрудники правоохранительных органов блокировали доступ на предприятие «Софрино». Собеседники агентства предположили, что идет обыск. В свою очередь источники «Интерфакса» заявили, что в «Софрино» по просьбе представителя РПЦ был усилена охрана «до назначения нового гендиректора предприятия».