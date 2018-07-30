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Алексей Венедиктов ушел из совета директоров «Эха Москвы»

Алексей Венедиктов
14:45, 30 июля 2018
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Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов объявил об уходе из совета директоров радиостанции. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Венедиктов пояснил РБК, что покинул совет директоров из-за конфликта интересов. «Генеральным директором [Екатериной Павловой] был предложен бюджет, против которого я возражал, однако большинство одобрило этот бюджет. Я голосовал против», — рассказал главред радиостанции.

Я покинул совет директоров «Эха Москвы». Миноритариев теперь там будет представлять мой заместитель Екатерина Годлина.

Алексей Венедиктов
Алексей Венедиктов работает главным редактором «Эха Москвы» с 1998 года.
Екатерина Павлова заняла пост гендиректора радиостанции в 2015 году по решению главного акционера радиостанции — холдинга «Газпром-медиа». Миноритарии (34%) голосовали против ее кандидатуры.
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