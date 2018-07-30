Алексей Венедиктов ушел из совета директоров «Эха Москвы»

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов объявил об уходе из совета директоров радиостанции. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Венедиктов пояснил РБК, что покинул совет директоров из-за конфликта интересов. «Генеральным директором [Екатериной Павловой] был предложен бюджет, против которого я возражал, однако большинство одобрило этот бюджет. Я голосовал против», — рассказал главред радиостанции.