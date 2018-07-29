В Белграде убит бывший адвокат Слободана Милошевича

В Белграде убит адвокат Драгослав Огнянович, который в начале 2000-х годов входил в команду защитников бывшего президента Югославии в Гаагском трибунале.

Министерство внутренних дел Сербии сообщило, что Огняновича застрелили на улице около его дома. 26-летний сын адвоката получил ранение в руку.

Адвокатская палата Сербии распространила заявление, в котором пообещала оказать давление на власти с целью поимки убийцы и назначить награду за информацию, способствующую раскрытию преступления. Палата также объявила забастовку — ее члены отказались выходить на работу в течение недели с 30 июля.