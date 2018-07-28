Путин наградил Черчесова орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова орденом Александра Невского, сообщает Sports.ru. Игроки сборной Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич будут награждены орденом Почета.
Как пишет издание, Путин опоздал на встречу на час из-за участия в молебне по случаю 1030-летия крещения Руси.
Сборная России по футболу на домашнем чемпионате мира 2018 года дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии по пенальти. Это лучший результат на ЧМ по футболу для российской национальной команды. После турнира со Станиславом Черчесовым продлили контракт.
Орден Александра Невского вручался в Российской Империи и Советском Союзе. В России орденом награждают с 2010 года; граждане, не состоящие на госслужбе, получают его за «высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности». В 2016 году Владимир Путин наградил им своего друга, виолончелиста Сергея Ролдугина.