Путин наградил Черчесова орденом Александра Невского

Как пишет издание, Путин опоздал на встречу на час из-за участия в молебне по случаю 1030-летия крещения Руси .

Сборная России по футболу на домашнем чемпионате мира 2018 года дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии по пенальти. Это лучший результат на ЧМ по футболу для российской национальной команды. После турнира со Станиславом Черчесовым продлили контракт.