Когда фотоаппарат лучше, чем смартфонПартнерский материал

«Интерфакс»: полиция установила личность напавшего на полицейского около посольства Словакии

Интерфакс
14:49, 28 июля 2018
Требует подтверждения

Нападение на полицейского около посольства Словакии в Москве 27 июля совершил уроженец Чечни, родившийся в 2000 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Телеграм-канал Mash пишет, что преступника зовут Илес Бериев. Информации о его мотивах пока нет.

Ранее в полиции заявили, что преступнику на вид 25-30 лет; согласно ориентировке, это человек «славянской внешности» и «худощавого телосложения», ростом 175-180 сантиметров.

Внимание. На видео запечатлены сцены насилия.
Видео нападения на полицейского в центре Москвы 27 июля
Москва 24

«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.

Интерфакс
Днем 27 июля преступник несколько раз ударил ножом полицейского около посольства Словакии на 1-й Брестской улице в центре Москвы. Были введены планы «Сирена» и «Перехват», но задержать его не удалось. Пострадавший полицейский был доставлен в больницу.

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

новости

КНДР вернула США останки 55 американских военных, погибших в корейской войне

53 секунды
Сборник

Наши партнерские материалы