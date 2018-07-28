«Интерфакс»: полиция установила личность напавшего на полицейского около посольства Словакии

Нападение на полицейского около посольства Словакии в Москве 27 июля совершил уроженец Чечни, родившийся в 2000 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Телеграм-канал Mash пишет, что преступника зовут Илес Бериев. Информации о его мотивах пока нет.

Ранее в полиции заявили, что преступнику на вид 25-30 лет; согласно ориентировке, это человек «славянской внешности» и «худощавого телосложения», ростом 175-180 сантиметров.

Внимание. На видео запечатлены сцены насилия.