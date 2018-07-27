«Жители блокадного Ленинграда» убрали экспозицию про Януша Корчака. Из-за визита немецкой делегации
В Санкт-Петербурге члены организации «Жители блокадного Ленинграда» убрали из подъезда экспозицию по случаю 140-летия с рождения Януша Корчака, устроенную Интерьерным театром, который расположен в том же доме.
По словам петербургского депутата Бориса Вишневского, в организации объяснили свои действия визитом немецкой делегации во главе с генконсулом Эльтье Адерхольд, а именно желанием «не обидеть немцев напоминанием о Корчаке».
«Это позор для моего города, когда функционеры блокадного общества <…> устраивают подобное», — заявил Вишневский. После обращения в полицию «Жители блокадного Ленинграда» согласились вернуть экспозицию. Председатель организации Елена Тихомирова заявила «Фонтанке», что организацию не предупредили о выставке, и поэтому там «решили, что это провокация»
Коллеги из СМИ, завтра в 12 мы собираемся в Интерьерном театре. Приходите. Буду действовать крайне решительно. На мой...Опубликовано Борисом Вишневским Cреда, 25 июля 2018 г.
«Вы сами-то эту выставку видели? Там висели коробки как будто мятые, на них чем-то прикреплены фотографии. Я знаю, кто такой Корчак, знаю, что он пошел на смерть за детей. Но там даже надписи не было, чему это все посвящено. Откуда мы знаем, чье это? Почему никто нас не поставил в известность, что будет выставка?» — сказала Тихомирова.