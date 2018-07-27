«Жители блокадного Ленинграда» убрали экспозицию про Януша Корчака. Из-за визита немецкой делегации

В Санкт-Петербурге члены организации «Жители блокадного Ленинграда» убрали из подъезда экспозицию по случаю 140-летия с рождения , устроенную Интерьерным театром, который расположен в том же доме.

По словам петербургского депутата Бориса Вишневского, в организации объяснили свои действия визитом немецкой делегации во главе с генконсулом Эльтье Адерхольд, а именно желанием «не обидеть немцев напоминанием о Корчаке».

«Это позор для моего города, когда функционеры блокадного общества <…> устраивают подобное», — заявил Вишневский. После обращения в полицию «Жители блокадного Ленинграда» согласились вернуть экспозицию. Председатель организации Елена Тихомирова заявила «Фонтанке», что организацию не предупредили о выставке, и поэтому там «решили, что это провокация»