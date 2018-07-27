В выдаче «Яндекса» нашли гугл-документы по запросу «зарплата»

Издание отмечает, что «Яндекс» возобновил поиск документов Google Docs. В начале июля, когда пользователи нашли в поисковике множество гугл-документов с предположительно личной информацией, поиск по сайту docs.google.com в «Яндексе» не работал.

«На нашей стороне ничего не менялось, — заявили РБК в пресс-службе „Яндекса“. — На документы, о которых идет речь, стоят ссылки в интернете. Сами документы не запрещены для индексации».

В начале июля пользователи нашли в поисковой выдаче «Яндекса» ссылки на гугл-документы с паролями, номерами кредитных карт и корпоративными материалами. Подробнее об этом — в материале «Медузы».

В «Яндексе» объяснили, что выдавали ссылки лишь на страницы, индексация которых была разрешена настройками и которые доступны при переходе по ссылке без логина и пароля. Как именно у «Яндекса» оказались ссылки на эти документы, не пояснялось.