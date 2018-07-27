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В драке на Курском вокзале погиб болельщик ЦСКА

Интерфакс
10:58, 27 июля 2018
Надежный источник

Один человек погиб и еще один госпитализирован с ранением после драки на Курском вокзале Москвы, сообщает «Интерфакс».

Драка произошла в ночь на 27 июля на одной из платформ вокзала во время стоянки пассажирского поезда № 59 «Санкт-Петербург — Нижний Новгород». Конфликт возник на бытовой почве между двумя группами болельщиков футбольного клуба ЦСКА из Москвы и Санкт-Петербурга, рассказал источник агентства.

По факту драки Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Некоторые участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения, добавили в СК. О задержании подозреваемых не сообщается.

Вечером 27 июля в Нижнем Новгороде состоится матч за Суперкубок России между московскими клубами «Локомотив» и ЦСКА. Игра даст официальный старт новому сезону чемпионата России по футболу.

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