Северная Корея передала США останки 55 американских солдат

Власти КНДР передали США останки 55 американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны 1950-1953 годов

Как сообщил Белый дом, самолет С-17 ВВС США с останками погибших уже прибыл на авиабазу Осан в Южной Корее, где 1 августа состоится церемония репатриации останков. После этого останки будут направлены на американскую военную базу на Гаити, где пройдет процедура их проверки.