Основатель Papa Johnʼs Джон Шнаттер подал в суд на компанию

Основатель сети пиццерий Papa Johnʼs Джон Шнаттер, покинувший совет директоров компании из-за расистского скандала, подал иск против своей бывшей компании в суд штата Делавэр, сообщает CNN.

Адвокаты Шнаттера затребовали у компании документы, которые имеют отношение к его увольнению. Основатель Papa Johnʼs считает, что компания обошлась с ним несправедливо после «расистских обвинений, которые были ошибочно выдвинуты против него».

При этом Шнаттер признал, что на одном из собраний компании произнес слово «ниггер», однако подчеркнул, что сделал это, пародируя основателя сети фастфуда KFC полковника Сандерса.

В компании Papa Johnʼs назвали иск Шнаттера «печальным и ненужным».