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Мэрия Москвы пообещала за два месяца найти «Дому-2» новую площадку

Интерфакс
10:25, 27 июля 2018
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Новую площадку для съемок реалити-шоу «Дом-2» подберут в течение двух месяцев. Об этом заявил первый заместитель руководителя департамента развития новых территорий Москвы Валерий Шкуров.

«Правообладатель шоу извещен о возможности получения денежной компенсации или нового земельного участка взамен изымаемого для строительства дороги. Собственник проекта выразил желание получить новую площадку. На сегодня основные решения приняты, в течение двух месяцев земля будет предложена организаторам шоу», — сказал Шкуров.

Интерфакс
Сейчас съемки «Дома-2» проходят около коттеджного поселка Летова Роща в Новой Москве. На этом месте правительство Москвы намерено построить автомобильную магистраль — она пройдет прямо по территории съемочной площадки.

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