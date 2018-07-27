Мэрия Москвы пообещала за два месяца найти «Дому-2» новую площадку

«Правообладатель шоу извещен о возможности получения денежной компенсации или нового земельного участка взамен изымаемого для строительства дороги. Собственник проекта выразил желание получить новую площадку. На сегодня основные решения приняты, в течение двух месяцев земля будет предложена организаторам шоу», — сказал Шкуров.