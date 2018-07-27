Мэрия Москвы пообещала за два месяца найти «Дому-2» новую площадку
Новую площадку для съемок реалити-шоу «Дом-2» подберут в течение двух месяцев. Об этом заявил первый заместитель руководителя департамента развития новых территорий Москвы Валерий Шкуров.
«Правообладатель шоу извещен о возможности получения денежной компенсации или нового земельного участка взамен изымаемого для строительства дороги. Собственник проекта выразил желание получить новую площадку. На сегодня основные решения приняты, в течение двух месяцев земля будет предложена организаторам шоу», — сказал Шкуров.
Сейчас съемки «Дома-2» проходят около коттеджного поселка Летова Роща в Новой Москве. На этом месте правительство Москвы намерено построить автомобильную магистраль — она пройдет прямо по территории съемочной площадки.